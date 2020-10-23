РИАМО - 23 окт. В столице запускают новую программу по поддержке стартапов StartHub.Moscow, уже открыт прием заявок на участие, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

В рамках проекта для компаний опытные наставники и эксперты проведут интенсивный курс по развитию, чтобы предприниматели могли улучшить свой продукт.

«Стать участниками проекта смогут 100 команд. Для них будут созданы все условия, включая инфраструктуру с самым современным оборудованием, комплексную образовательную и консультационную поддержку», — сказала заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, будет организована программа нетворкинга для стартапов и крупных компаний, потенциальных инвесторов. Пройдут тематические мероприятия, бизнес-завтраки и презентации.

Чтобы стать участником программы, нужно отправить заявку до середины декабря на сайте Агентства инноваций. Стартапы, попавшие в проект, станут известны в январе 2021 года.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, участники столичной программы станут частью бизнес-сообщества, им помогут привлечь инвесторов и найти крупных партнеров.