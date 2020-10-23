РИАМО - 23 окт. В столице запускают новую программу по поддержке стартапов StartHub.Moscow, уже открыт прием заявок на участие, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
В рамках проекта для компаний опытные наставники и эксперты проведут интенсивный курс по развитию, чтобы предприниматели могли улучшить свой продукт.
По ее словам, будет организована программа нетворкинга для стартапов и крупных компаний, потенциальных инвесторов. Пройдут тематические мероприятия, бизнес-завтраки и презентации.
Чтобы стать участником программы, нужно отправить заявку до середины декабря на сайте Агентства инноваций. Стартапы, попавшие в проект, станут известны в январе 2021 года.
По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, участники столичной программы станут частью бизнес-сообщества, им помогут привлечь инвесторов и найти крупных партнеров.
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