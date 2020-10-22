РИАМО - 22 окт. Цех-холодильник, расположенный в Жуковом проезде столицы, не представляет какой-либо исторической ценности, кроме того, сохранять данное здание опасно из-за риска его обрушения, сообщается на сайте газеты «Московский Комсомолец».

Экспертиза показала, что износ здания в настоящий момент крайне велик: в несущих стенах зафиксированы многочисленные проемы, а первый этаж серьезно пострадал от пожара. Столичный департамент культурного наследия заявил, что дом не имеет охранного статуса и не является объектом культурного наследия.

«Даже если бы был шанс сохранить данное здание, то пришлось бы полностью разобрать стены и значительно изменить внешний облик, что нарушило бы историческую достоверность», — подчеркивается в материале.

Поэтому снос здания для последующей застройки оправдан.

В Даниловском районе столицы есть успешный пример по превращению промзон в модные бизнес-кварталы. Среди них — комплекс зданий Даниловской мануфактуры и завод имени Лихачева (ЗИЛ).

Генеральный директор компании WE KNOW Александр Галицын подчеркнул, что новое строительство объектов в центральной части столицы без сноса других зданий в принципе невозможно.

«Есть города, которые сохраняют первозданный облик в рамках консервации исторических территорий. Москве же удается сочетать в себе привлечение инвестиций и динамичное развитие», — добавил эксперт.