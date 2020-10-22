РИАМО - 22 окт. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил изучить данные по делу о мошенничестве в отношении семьи актера Алексея Баталова и доложить ему о ходе расследования, говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ.

Вдова и дочь актера стали жертвами мошенников, им поступают угрозы. Также было объявлено о сборе средств на фестиваль имени Алексея Баталова во Владимире, который, как выяснилось, в этом году не состоится.

«В связи с большим общественным резонансом и новыми подробностями, озвученными в СМИ, Александр Бастрыкин поручил подчиненным тщательно изучить данные обстоятельства», — отмечается в материале.

Ранее ГСУ СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

По данным следствия, вдова и дочь известного актера Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна их которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы.

Следствие признало их потерпевшими, запрошены регистрационные дела по объектам недвижимости, в финансово-кредитные организации направлены запросы о предоставлении выписок по всем расчетным счетам. На имущество наложен арест. Кроме того, проведена выемка книги регистрационных действий нотариуса, проводится почерковедческая судебная экспертиза.