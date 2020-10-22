РИАМО - 22 окт. В Московской области чаще всего отсрочку арендаторам муниципальной собственности и неразграниченной земли предоставляли в Орехово-Зуеве, Люберцах, Ступине, Одинцовском и Дмитровском округах, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

В регионе отсрочку по аренде предоставили на сумму почти 306 миллионов рублей. Наибольшие суммы арендных платежей отсрочили в Орехово-Зуеве, Люберцах, Щелкове, Одинцове, Балашихе, Электростали и Химках.

«Всего отсрочку по оплате аренды за землю и имущество оформили арендаторы по 698 договорам аренды в 53 городских округах Подмосковья. Сумма отсрочки составила 305,9 миллиона рублей, из которых 92 миллиона рублей отсрочили арендаторы муниципального имущества и земли, 198,6 миллиона рублей — арендаторы государственной неразграниченной земли, а 15,3 миллиона рублей - арендаторы областной недвижимости», — сказала глава Минмособлимущества Наталья Адигамова.

Так, в Орехово-Зуевском городском округе отсрочку предоставили по 73 договорам аренды, в Люберцах – по 67 договорам, в Ступино – по 49, в Одинцовском – по 37, а в Дмитровском – по 36.

Городские округа Орехово-Зуевский и Люберцы отсрочили платежи на сумму более 29,2 миллиона рублей, Щелково – 27,9 миллиона рублей, Одинцовский – 26,7 миллиона рублей, Балашиха – 23,9 миллиона рублей, Электросталь – 18,3 миллиона рублей и Химки – 18 миллионов рублей.