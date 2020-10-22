РИАМО - 22 окт. Транспортно-пересадочный узел появится в Москве на базе станции «Карамышевская» Большой кольцевой линии метро, в его составе построят многофункциональный комплекса, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Мневниковская пойма – это перспективный район, скоро здесь появятся две станции метро Большой кольцевой линии, предусмотрена административная и жилая застройка. Некогда заброшенная территория будет интегрирована в единую ткань города», — сказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Он отметил, что многофункциональный комплекс высотой 13 этажей будет занимать площадь свыше 46 тысяч квадратных метров. Строение украсят винтажные стекла с использованием стеклянных ламелей на фасаде. Здание будет соответствовать всем требованиям энергетической и экологической безопасности.

«В будущем здесь разместится головной офис инжинирингового холдинга «Мосинжпроект», это будет одно из самых экологически благополучных офисных зданий в столице в силу своего местоположения. Надеюсь, мы сможем справить новоселье к концу следующего года», — уточнил Кравцов.

Готовность монолитных работ на объекте составляет 80%, возводится последний этаж здания, на трех подземных этажах уже сделали кирпичные перегородки. Подземные этажи готовы на 90%.