РИАМО - 22 окт. В Московской области в торговых центрах прошли вакцинацию против гриппа 76 580 человек за месяц, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Мобильные комплексы по вакцинации от гриппа работали в 45 торговых центрах Подмосковья. За это время прививку поставили почти 80 тысячам посетителей и работников центров», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Вакцинация от гриппа в торговых центрах региона будет продолжена. Для получения вакцины в ТЦ региона необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.

В Московской области применяются вакцины, зарегистрированные в РФ в установленном порядке — «Совигрипп, «Флю-М», «Гриппол».