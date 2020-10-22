РИАМО - 22 окт. Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело по факту мошеннических действий, совершенных в отношении ветерана Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным СМИ, 98-летний ветеран вложил 1,4 миллиона рублей в инвестиционную компанию якобы под большие проценты.

«После того, как мужчина решил отказаться от сделки и неоднократно просил вернуть деньги, ему необоснованно отказывали сотрудники инвестиционной компании», — говорится в сообщении.

В помещении в центре Москвы, где располагается инвестиционная компания, находится колл-центр, осуществляющий массовый обзвон и навязывание своих услуг. От действий центра могли пострадать другие люди.