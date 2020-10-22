РИАМО - 22 окт. В течение двух лет после прекращения службы при приеме на работу государственных и муниципальных служащих нужно уведомить орган, в котором работал сотрудник, о трудоустройстве работника, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

В Долгопрудном был установлен факт такого сотрудничества. Информация о заключении договора не поступила в органы. По итогам прокуратурой проверки в отношении юридического и должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ. Суд оштрафовал нарушителей на 70 тысяч рублей.

«Бывший служащий должен при трудоустройстве уведомить потенциального работодателя о своем прежнем месте работы, а работодатель обязан направить в течение 10 дней уведомление о приеме на работу гражданина в тот государственный орган или орган местного самоуправления, в котором он проходил государственную (муниципальную) службу», — отмечается в материале.

Такие ограничения предусматривает Федеральный закон «О противодействии коррупции» и Трудовой кодекс Российской Федерации.

Меры помогают минимизировать возможность возникновения конфликта интересов у служащих, исключить предпосылки к лоббированию интересов конкретной организации в период нахождения на службе.

В государственном органе или органе местного самоуправления соответствующая комиссия решает вопрос о приеме на работу бывшего сотрудника. Отсутствие согласия комиссии является основанием для расторжения трудового договора.

За трудовые отношения с бывшим сотрудником органов предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для граждан от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.