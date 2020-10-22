РИАМО - 22 окт. В Московской области полиция и служба безопасности «Эльдорадо» задержали подозреваемых в совершении 14 краж в Сергиевом Посаде, Дмитрове, Ногинске, Пушкине, Долгопрудном, Домодедове, Лобне и Москве благодаря камерам системы «Безопасный регион», говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

«Последняя кража была совершена мужчинами в Сергиевом Посаде в ТЦ «Вознесенский» на улице Кооперативной. Из магазина «Эльдорадо» два правонарушителя украли игровую приставку, спрятав ее под верхней одеждой», — отмечается в материале.

Камеры зафиксировали автомобиль, который подвез и забрал подозреваемых. После этого правоохранители смогли отследить весь маршрут передвижения и идентифицировать троих грабителей.

Все участники задержаны, возбуждено уголовное дело.

«Камеры являются серьезным инструментом для правоохранительных органов в поимке преступников и в обеспечении общественной безопасности в регионе. Сегодня в Подмосковье 37 тысяч обзорных видеокамер установлено в местах массового пребывания людей, во дворах, парках, на пешеходных переходах, крупных дорожных развязках и перекрестках», — сказал зампред правительства Подмосковья - руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев.

Он добавил, что почти 10 тысяч видеокамер установлено на подъездах многоквартирных жилых домов и 3 тысячи на автодорогах, которые позволяют в автоматическом режиме распознавать лица граждан и номера автотранспорта. Более 1 тысячи камер интегрировано собственниками торговых центров и магазинов формата «у дома».