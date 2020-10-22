РИАМО - 22 окт. На востоке столицы вблизи 11-й Парковой улицы обнаружили тело девушки, которая упала в яму для установки столба освещения, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По предварительным данным, в смерти девушки отсутствует криминальный характер.

«В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности)», – сказала Иванова.

В настоящее время по факту гибели девушки проводится проверка. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

По данным СМИ, погибшая была 19-летней студенткой МГМУ имени Сеченова.