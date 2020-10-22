РИАМО - 22 окт. Порядка 700 тысяч гектаров земли осмотрели земельные инспекторы с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья» с начала года, они выявляли нарушения земельного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Приложением с прошлого года пользуются 220 земельных инспекторов региона.

«Программа «Проверки Подмосковья» значительно облегчила процедуру осмотра для земельных инспекторов. Специальный опросник облегчает заполнение акта осмотра, а фотоотчет позволяет зафиксировать нарушение и подтвердить его локацией в момент осмотра», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По ее словам, цифровая процедура делает осмотр быстрым и точным. Среди нарушений - самозахват, неиспользование и нецелевое использование земли, наличие на участках очагов борщевика.

В этом году земельный контроль осмотрел более 40,4 тысячи земельных участков. Это на 30% больше, чем в прошлом году. Нарушения выявлены на 21,9 тысячи из них, на площади 400 тысяч гактаров.