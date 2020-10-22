РИАМО - 22 окт. 95-летняя женщина обратилась в Ступинскую больницу с сильными болями в бедре, где ей поставили диагноз и прооперировали, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Причиной сильных болей, с которыми пациентка поступила в медицинское учреждение, стал перелом левой бедренной кости со смещением. Травма появилась вследствие падения в собственной квартире, когда из рук пенсионерки выскользнула трость.

«Пациентке был произведен остиосинтез левой бедренной кости интрамедуллярным штифтом с блокированием, то есть сопоставили фрагменты кости специальным внутрикостным штифтом. Операция прошла успешно. Сегодня пациентка впервые после поступления сможет встать при помощи ходунков и сделать несколько шагов», - сказал врач-травматолог

Ступинской больницы Шамиль Яхьяев.

На текущее время лечение женщины продолжается. Она проходит его под наблюдением врачей в больнице и чувствует себя хорошо.