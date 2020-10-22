РИАМО - 22 окт. Принято решение о реорганизации промышленной зоны №62 «Теплый стан» на юго-западе столицы, говорится в сообщении пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

В городе продолжается активная реализация проектов комплексного развития территорий, призванных преобразить облик столицы. На текущий момент планируется реорганизация промзоны №62, где должны появиться объекты общественного и производственного назначения.

«На месте невостребованных промзон появляются новые высокотехнологичные предприятия, бизнес-центры, а также современная инфраструктура. Объем инвестиций на реализацию проекта составит 13,6 миллиарда рублей. В результате будет создано почти 4 тысячи рабочих мест, а ежегодный планируемый бюджетный эффект для города превысит 1,4 миллиарда рублей», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В рамках проекта запланирована реорганизация площади в 16,78 гектара. На месте неиспользуемой территории, складов и стоянки автотехники появятся объекты общественного и производственного значения. Их общая площадь составит 205 тысяч квадратных метров.

«Производственная застройка займет более 56 тысяч квадратных метров, а на долю общественных объектов придется около 150 тысяч квадратных метров», — отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.