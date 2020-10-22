РИАМО - 22 окт. Московский Театр на Таганке предложил зрителям, которые не хотят быть в маске во время спектакля, билеты стоимостью 500 тысяч рублей, в данную сумму включен штраф заведению за нарушение санитарных мер Роспотребнадзора.

«Мы решили предложить новую услугу — возможность приобретения билета, в стоимость которого включена сумма потенциального штрафа театру за несоблюдение масочного режима в размере 500 001 рубль», — говорится в Instagram-аккаунте театра.

В «особый пакет» также входят: возможность присутствовать на спектакле без медицинской маски на лице, отдельное место в партере на большой дистанции от остальных граждан, а также отдельный вход и выход для гостя.

При этом попасть в театр без справки об отсутствии Covid-19 не получится в любом случае.

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Текстовая трансляция

22 ОКТЯБРЯ

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