РИАМО - 22 окт. К волонтерам Подмосковья, работающим в аэропорту Шереметьево, присоединилось 20 казачьих народных дружинников, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Теперь казаки вместе с волонтерами предупреждают пассажиров воздушной гавани о необходимости ношения маски в аэровокзальном комплексе.

«Ежедневно в Шереметьеве работает порядка 100 волонтеров Московской области», – говорится в сообщении.

Отказ от ношения макси в комплексе аэровокзала карается штрафом в 4 тысячи рублей. За аналогичное нарушение в общественном транспорте предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей.

Ношение средств индивидуальной защиты значительно сокращает риск заражения Covid-19 в общественном месте.

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Текстовая трансляция

22 ОКТЯБРЯ

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