РИАМО - 22 окт. В Московской области началось устройство тротуаров на Путилковском шоссе, которое проводится в рамках реконструкции этого участка, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«В соответствии с проектом, по обеим сторонам дороги начали устраивать тротуары шириной 3 метра, с левой стороны шоссе начали строить велодорожку шириной 2 метра», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Помимо этого в рамках реконструкции продолжается расширение дороги, ведется укладка асфальта на проезжей части и производится устройство линии наружного освещения. Переустройство инженерных сетей находится на завершающем этапе.

Поручение губернатора Московской области Андрея Воробьева по реконструкции Путилковского шоссе отдано в августе 2018 года для того, чтобы значительно улучшить транспортную доступность района и сократить пробки.

«На время работ для удобства жителей оборудованы деревянные настилы для обеспечения подхода к пешеходным переходам и автобусным остановкам», – говорится в сообщении.

После завершения реконструкции участок длиной в 1,6 километра расширится до четырех полос. Перспективная пропускная способность оценивается в 30 тысяч автомобилей в сутки при движении со скоростью в 80 км/ч.