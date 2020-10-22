РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 22 окт. В подмосковном Дзержинском из-за замены инженерных коммуникаций в ряде домов отключили отопление и электричество, сообщила глава округа Людмила Иванова.

Жители Дзержинского обеспокоились отключениями воды и тепла в домах.

«Причина (отключений-ред.) – в огромной работе, которую ежедневно проделывают коммунальщики «ЭКПО». Они меняют инженерные коммуникации. Из-за коронавируса эти ремонты перенесены с лета на осень», - написала Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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Она добавила, что трубопроводы отопления и горячего водоснабжения износились, из-за этого были прорывы, приводящие к возникновению аварийных ситуаций и отключению тепла и подачи горячей воды в домах. В 2020 году количество таких случаев значительно увеличилось.

«В доме №18 на Угрешской улице специалисты «ЭКПО» уже устранили очередной прорыв, а в доме №40 на улице Академика Жукова работы закончатся в ближайшие дни», - отметила Иванова.



По словам директора ресурсоснабжающей организации Артема Беседина, не на каждом участке инженерной сети можно обойтись лишь небольшим ремонтом - где-то приходится полностью менять трубы. Этим специалисты занимаются в настоящий момент в домах №№8,9 на улице Лермонтова, 8, 9; домах №№20,22,23,29 на Томилинской улице.

Коммунальщики устанавливают современные энергосберегающие трубы в пенополиуретановой оболочке, а устаревшие участки горячего водоснабжения меняют на пластик. Срок их службы составляет более 50 лет.

Всего должны поменять 2,5 километра инженерных коммуникаций. Работы завершены на 2,2 километра.

«Понимаю, что это доставляет жителям много хлопот. Прошу немного потерпеть и приношу извинения за неудобства», - заключила Иванова.