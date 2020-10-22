РИАМО - 22 окт. Россельхозбанк запустил уникальную платформу для сбыта и продвижения фермерской продукции, в банке сформирована комплексная система поддержки фермерского движения на всех этапах от обучения основам ведения бизнеса до реализации готовой продукции, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В рамках экосистемы предприниматели могут закупать семена, удобрения, корма и сельхозтехнику, в режиме 24/7 консультироваться с ветеринаром, получить набор бизнес-сервисов и подобрать персонал.

«Любой фермер-участник экосистемы, может создать свой интернет-магазин на платформе, загрузить каталог продукции, подключить доставку и оплату и продавать продукцию через приложение», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

До конца года платформа планирует объединить до 50 тысяч фермеров по всей стране и стать крупнейшей базой данных действующих фермерских хозяйств и производимой ими продукции.

Кроме продуктов фермеры смогут предложить услуги агротуризма — на платформе будет возможность выбрать или инициировать тур.