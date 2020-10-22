РИАМО - 22 окт. Инспекторы надзорного ведомства намерены проверить соблюдение требований на стройплощадках Московской области в осенне-зимний период, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

«Подобные проверки на этой неделе прошли в ЖК «Брусника» в Ленинском городском округе и ЖК «Оранж Парк» в городском округе Котельники», - говорится в сообщении.

Помимо проверки основных требований, инспекторы надзорного ведомства осматривают организацию пункта мойки колес грузовых автомобилей и соблюдение требований пожарной безопасности. Внимание уделяется запрещенным обогревательным приборам в месте пребывания рабочего состава.

«Мы не можем допустить, чтобы грязь со строительной площадки оказывалась на тротуарах и улицах города, а также чтобы на объектах использовались запрещенные обогревательных приборы, которые могут привести к возгоранию», – отметил глава надзорного ведомства Артур Гарибян.

В связи с эпидемиологической обстановкой инспекторы Главгосстройнадзора продолжают проверять соблюдение санитарных требований на стройплощадках Подмосковья.