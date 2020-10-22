РИАМО - 22 окт. Депутаты областного парламента приостанавливают проверку школ из-за сложившейся ситуации с коронавирусом, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Депутаты фракции «Единая Россия» уже посетили 800 учреждений. Провели мониторинг (в школах – ред.) на наличие и качество горячего питания; выплаты за классное руководство; соблюдение санитарных требований», — написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что работа в этом направлении продолжится, когда ситуация с инфекцией улучшится.

На заседании фракции «Единая Россия» также обсудили взаимодействие с волонтерами в оперативных штабах и быстрое оказание помощи жителям, которые нуждаются в поддержке.

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Текстовая трансляция

22 ОКТЯБРЯ

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