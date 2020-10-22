РИАМО - 22 окт. В частных секторах и крупных сельскохозяйственных предприятиях Подмосковья проводится работа по определению наличия туберкулеза у животных, на данный момент проверено более 31 тысячи голов, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхозпрода Московской области.

Противоэпизоотические мероприятия, которые проводятся в Московской области осенью в плановом порядке, призваны не допустить возникновения и, как следствие, распространения особо опасных заболеваний животных. Для этого проводится целый комплекс диагностических исследований и ветеринарно-профилактических обработок.

«Для этих целей задействовано 194 ветеринарных специалиста государственной ветеринарной службы региона», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Туберкулез относится к инфекционным заболеваниям, которыми болеют люди и животные. Заражение происходит воздушно-капельным путем. Для избежания тяжелого заболевания необходимо отказаться от покупки животного без ветеринарно-сопроводительной документации или обследовать его у специалистов в плановом порядке.