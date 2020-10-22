РИАМО - 22 окт. Почтовые офисы Москвы продолжают работать в штатном режиме, при этом в отделениях усилены меры безопасности для благополучия и здоровья клиентов в связи с распространением коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

Количество клиентов внутри отделения должно соответствовать числу работающих операционных окон. Во время ожидания необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра. Чтобы соблюдать это правило, на пол нанесли разметку.

«Все операторы и почтальоны продолжают работают в масках и перчатках, в каждом окне обслуживания в свободном доступе находится дезинфицирующий гель», — говорится в сообщении.

Установлены специальные защитные экраны из оргстекла, проводится дезинфекция всех помещений. Руководители отделений контролируют здоровье сотрудников.

Клиенты могут воспользоваться сервисом предварительной записи на обслуживании в отделении через официальный сайт или мобильное приложение. Онлайн-запись осуществляется не менее чем за час до визита.

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22 ОКТЯБРЯ

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