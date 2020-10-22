РИАМО - 22 окт. В осенний период в Подмосковье должны высадить 1,5 миллиона луковичных растений, на текущий момент высажено более 860 тысяч луковиц, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

В 2021 году улицы, а также общественные пространства 47 городских округов Подмосковья будут украшены гиацинтами, пионами, нарциссами, тюльпанами и другими видами цветов.

«В настоящий момент в регионе высадили 353 клумбы или 863 319 цветочных луковиц. Оставшиеся 712 706 единиц растений высадят до конца сезона на 305 клумбах. Они расцветут следующей весной и украсят города к майским праздникам», - отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Луковичные растения высаживают с конца сентября по ноябрь. К местам посадки относятся пешеходные зоны, скверы, площади, дороги.

Благодаря проведению подобных мероприятий осенью жители Подмосковья наслаждаются цветущими цветниками и клумбами уже в мае.