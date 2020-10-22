РИАМО - 22 окт. Все посетители торгового центра «Курс» в подмосковном Ступине смогут сделать бесплатную прививку от гриппа, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Мобильный пункт будет развернут 30 октября на территории торгового центра. Для проведения мероприятия будет задействована бригада врачей из местной поликлиники», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

В Московской области применяются вакцины, зарегистрированные в РФ в установленном порядке — «Совигрипп, «Флю-М», «Гриппол».

Чтобы привиться таким образом, посетителям понадобится только паспорт или полис ОМС.