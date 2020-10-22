РИАМО - 22 окт. Экономист, ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников считает, что продление «заморозки» пенсионных накоплений до конца 2023 года приведет к деградации пенсионной системы России, сообщает Федеральное агентство новостей.
В четверг Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной части пенсии до конца 2023 года. С 2014 года накопительные 6% от заплаты россиян идут на выплату страховой части пенсии нынешним пожилым гражданам.
При этом он отметил, что пенсионная система должна стоять на «двух ногах» — на накопительной и страховой пенсиях. Если нет накопительной, то система «стоит как цапля на одной ноге».
По словам специалиста, ранее хотели вернуться к новой модели пенсионной накопительной системы «Гарантированный пенсионный план», но помешал коронавирус.
Трансфер из федерального бюджета в ПФР каждый год растет. Однако государственные пенсионные фонды работают со средствами, которые поступили до 2014 года – около 4 триллионов рублей, при этом новых поступлений нет.
«Это значит, что в экономике нет длинных денег. Для нас это приоритетные вопросы с социально-политической точки зрения и с точки зрения финансирования длинных инвестиций», — добавил Масленников.
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