РИАМО - 22 окт. Экономист, ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников считает, что продление «заморозки» пенсионных накоплений до конца 2023 года приведет к деградации пенсионной системы России, сообщает Федеральное агентство новостей.

В четверг Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной части пенсии до конца 2023 года. С 2014 года накопительные 6% от заплаты россиян идут на выплату страховой части пенсии нынешним пожилым гражданам.

«У меня довольно жесткая позиция по этому поводу. Я считаю, что «заморозка» никогда не была оправданной, ни при каких обстоятельствах. Потому что после этого у нас началась ползучая деградация нашей пенсионной системы, которая измеряется динамикой коэффициента замещения — соотношение средней пенсии к средней заработной плате. Мы выходили из кризиса 2008 года с коэффициентом около 40, сейчас он 30», — сказал Масленников.

При этом он отметил, что пенсионная система должна стоять на «двух ногах» —​ на накопительной и страховой пенсиях. Если нет накопительной, то система «стоит как цапля на одной ноге».

По словам специалиста, ранее хотели вернуться к новой модели пенсионной накопительной системы «Гарантированный пенсионный план», но помешал коронавирус.

Трансфер из федерального бюджета в ПФР каждый год ​растет. Однако государственные пенсионные фонды работают со средствами, которые поступили до 2014 года – около 4 триллионов рублей, при этом новых поступлений нет.

«Это значит, что в экономике нет длинных денег. Для нас это приоритетные вопросы с социально-политической точки зрения и с точки зрения финансирования длинных инвестиций», — добавил Масленников.