РИАМО - 22 окт. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский совместно с депутатом Мособлдумы Юрием Липатовым проинспектировали ряд объектов в Видном в рамках проекта «Прогулка по городу» партии «Единая Россия», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Маршрут стартовал на улице Школьной, где продолжается реконструкция дороги.

«Необходимость расширения проезжей части назрела уже давно, жители внимательно следят за ходом работ. Планируем завершить ремонт к началу зимы. Это один из этапов комплекса мер по улучшению транспортной ситуации в городе», — уточнил Спасский.

Одно из любимых мест отдыха горожан — Тарычевский пруд. Концепция его благоустройства была разработана с учетом пожелания жителей в ходе открытого голосования. До конца года проект должен пройти экспертизу, после чего будет определена стоимость работ.

Завершился маршрут во дворе одного из домов на проспекте Ленинского Комсомола. Претензий к УК у жителей практически не было, однако они попросили заменить двери в подъездах. Данный вопрос взят в работу и будет решен в течение трех недель.