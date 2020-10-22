РИАМО - 22 окт. Строительство станции «Карамышевская» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена находится на завершающей стадии, работы планируют закончить до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Завершить строительство станции «Карамышевская» планируем в этом году. Работы идут в соответствии с графиком: архитектурно-отделочные работы — на заключительном этапе. <...> Кроме того, на станции более чем на три четверти от общего объема выполнен монтаж инженерных систем», — сказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Станция будет расположена в северной части Мневниковской поймы. Станционный комплекс построят в семь этажей, сооружение возведут колонного типа. На станции установят новое оборудование, в том числе лифты для маломобильных граждан.

Дизайн для станции разработали в архитектурном бюро Тимура Башкаева: создатели черпали вдохновение из творчества Казимира Малевича и других авангардистов. В центре станции будет ярко-красный объект, будут красные балки распорных конструкций, остальную часть станции выдержат в темно-серых тонах.

Сейчас на станции ведется строительство оборотных тупиков на пять путей в рамках первого этапа ввода западного участка БКЛ, полностью сделаны монолитные конструкции. Комплекс оборотных тупиков будет использоваться также для ночного отстоя и технического обслуживания подвижного состава метрополитена.

Кроме того, начинается благоустройство 2,4 гектара территорий возле станции, 3,5 тысячи квадратных метров озеленят.