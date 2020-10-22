РИАМО - 22 окт. На предприятии компании PepsiCo в Кашире запущена десятая производственная линия, где будут производиться чипсы Lay’s, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Производственные мощности линии составят 5 тысяч тонн продукции в год.

«Компания PepsiCо более 20 лет работает в Московской области. Сейчас на предприятии в Кашире занято около 1 тысячи человек. Запуск новой производственной линии — это создание новых рабочих мест. Дополнительно работой будет обеспечено еще около 80 человек. Инвестиции в проект составят более 650 миллионов рублей», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Предприятие является крупнейшим промышленным потребителем картофеля на территории региона. Сырье для снеков закупают у российских поставщиков, в том числе из Московской области — Каширы, Ступина и Коломны. Расширение производства увеличит объем закупок картофеля у российских и подмосковных фермеров.

«Завод в Кашире был открыт в 2002 году, и стал первым предприятием компании PepsiСo в России, выпускающим снеки. Сегодня это крупнейшее в мире предприятие PepsiCo в данной сфере», — сказал президент PepsiCo в России, Белоруссии, Украине, Кавказе и Центральной Азии Нил Старрок.

Он добавил, что Подмосковье — инвестиционно привлекательный регион, так как правительство Московской области поддерживает бизнес. В 2019 году компания реализовала масштабный проект по расширению производства чипсов Lay’s и уже спустя год запускает очередную линию для производства.