РИАМО - 22 окт. «Дом научной коллаборации имени А.М. Исаева» научного центра в Подмосковье открывает программу «Педагог К-21» с ноября текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

Центр работает с сентября 2020 года на базе Технологического университета в Королеве. На текущее время там обучается порядка 400 школьников и студентов колледжей.

«Это новый для Подмосковья формат партнерства университета и школ. <...> Ребята помладше постигают основы научной деятельности и инженерного проектирования, а будущие абитуриенты вузов получают первый профессиональный опыт, развивают навыки научных исследований под руководством ученых и аспирантов Технологического университета, готовятся к участию в конкурсах и олимпиадах различных уровней», – отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Обучаться в центре, который заработал в рамках регионально проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», могут все желающие. Обучение производится на бесплатной основе.

Согласно параметрам нацпроекта «Образование», Россия должна войти в десятку стран — лидеров по качеству общего образования. Также необходимо сделать высшее образование в России привлекательным для иностранцев и повысить престиж среднего профессионального образования. Кроме того, поставлена цель к 2024 году вовлечь в систему дополнительного образования до 80% детей. Бюджет национального проекта составляет 784,5 миллиарда рублей. Среди прочего, на эти средства будут построены новые школы, центры опережающей профподготовки, современные мастерские, а также все школы в стране будут подключены к высокоскоростному интернету.