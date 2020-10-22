РИАМО - 22 окт. В Главгосстройнадзоре подвели итоги соблюдения санитарных требований на строительных площадках за последние две недели, самые высокие показатели у Котельников, Лосино-Петровского округа, Электростали, Озер и Пущина, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Их индекс Covid-безопасности составляет 5 баллов. Самые низкие показатели у Дубны, Реутова, Лыткарина, Домодедова и Волоколамского округа. Их индекс составляет от 4,2 до 4,4 балла.

«На данный момент в связи с увеличением количества новых выявленных случаев коронавируса инспекторы Главгосстройнадзора в ежедневном режиме проводят проверки на соблюдение санитарных требований, среди которых организация социальной дистанции, наличие средств индивидуальной защиты, утренний фильтр и другие», - говорится в сообщении.⠀

Для каждой строительной площадки сформирован индекс Covid-безопасности. Средний показатель по муниципалитетам находится в открытом доступе. Ознакомиться с ним можно на «Яндекс.картах» и в мобильном сервисе «Подмосковные стройки».

«Индекс ковид-безопасности обновляется в онлайн-режиме. Если значение индекса уменьшится, это станет сигналом для реагирования со стороны надзорного органа и администрации городского округа», - объяснил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.⠀

На данный момент в Подмосковье ведется строительство более 1,3 тысячи объектов, среди которых более 700 многоквартирных домов и порядка 640 нежилых строений.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

22 ОКТЯБРЯ

- Контактировавшим с Covid‑пациентами москвичам будут рассылать СМС‑сообщения. Ошибки в рассылке могут произойти из‑за неверного указания сведений заболевшим

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Театр «Ленком Марка Захарова» приостановил работу до 4 ноября из‑за коронавируса. Все спектакли этого периода перенесут на декабрь.

- Замкнутое пространство во время Covid‑19 заставило россиян тратить больше. При это люди стали меньше зарабатывать.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Роспотребнадзор не выявил Covid‑19 в продуктах. Инфекция была найдена только в смывах поверхностей в медицинских организациях, на торговых точках и в транспорте.

- В Минздраве посоветовали не делать КТ «на всякий случай». Сейчас в ряде российских субъектах в клиниках наблюдается ажиотаж на эту услугу.

- За сутки в России зарегистрировали 15 971 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 462 больных. В Москве- 4 413.

- В Москве работают почти 50 временных ковидных госпиталей‑родеров. Размещение этих объектов делает удобней транспортировку заболевших из стационаров.

- В столице за минувшие сутки умерло 66 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 187 пациентов.