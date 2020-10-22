РИАМО - 22 окт. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский в четверг вручил ключи от квартиры девушке Александре, которая выросла без попечения родителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Александре на днях исполнилось 18 лет. Глава округа вручил ей ключи от ее первой собственной однокомнатной квартиры в современном благоустроенном микрорайоне округа.

«Собственное жилье — хорошая поддержка молодым людям, находящимся в непростой жизненной ситуации», — подчеркнул Спасский.

В Ленинском округе продолжается активное обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году квартиры от муниципалитета получили шестеро ребят из числа детей-сирот. До конца года ключи вручат еще троим.