РИАМО - 22 окт. Президент РФ Владимир Путин призвал не рассчитывать на «затухание» России и отметил, что страна не собирается отказываться от участия в международных объединениях, сообщает Nation News.

Такое заявление российский лидер​ сделал на заседании дискуссионного клуба «Валдай», где высказался о текущей ситуации в мире и месте России в нем.

«Хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно — как бы не простудиться на ваших похоронах», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что страна может трезво оценивать свои возможности: как военные и экономические, так интеллектуальные и территориальные.