РИАМО - 22 окт. Оперативники центрального округа Москвы задержали жительницу Подмосковья, подозреваемую в краже 780 тысяч рублей у 46-летнего мужчины, говорится в сообщении пресс-службы УВД по ЦАО.

«Сотрудники <...> задержали женщину, подозреваемую в хищении крупной суммы денежных средств», - сказала начальник ОССМИ УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве Татьяна Дугина.

В полицию обратился 46-летний мужчина, работающий в одном из учреждений в Орликовом переулке. Он сообщил, что из сумки в его кабинете пропала крупная сумма денежных средств в иностранной валюте. Материальный ущерб в рублевом эквиваленте составил 780 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали подозреваемую – 65-летнюю жительницу Подмосковья.

«Женщина пришла в данное учреждение и, воспользовавшись тем, что секретарь отошла, проникла в кабинет. Похитив из сумки заявителя конверт с деньгами, злоумышленница скрылась», - говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело.