РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 окт. Порядка 10,5 тысяч саженцев деревьев и кустарников посадили в подмосковном Красногорске в нынешнем году, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

В Красногорске продолжается озеленение территорий в рамках областной акции «Наш лес. Посади свое дерево».

«Всего в 2020 году высажено порядка 10,5 тысяч саженцев сосен, лип, дубов, а также декоративных, парковых деревьев и кустарников», - говорится в сообщении.

Дополнительно в рамках компенсационного озеленения этой осенью в округе появилось больше 500 молодых растений.

Так, в четверг посадки прошли на улицах Железнодорожной, Пришвина в ЖК «Опалиха О3» и на Подмосковном бульваре в Павшинской пойме.