РИАМО - 22 окт. Спортсмен из подмосковного Электрогорска Климент Ткач стал чемпионом по киокусинкай в абсолютной весовой категории 65+ в возрастной группе 14-15 лет, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Открытое первенство Московской области по киокусинкай проходило в Щелкове 18 октября.

«В соревнованиях принимали участие более 300 спортсменов со всей области. Климент Ткач стал обладателем титула чемпиона», — говорится в сообщении.

Тренером спортсмена является Иван Федулов.