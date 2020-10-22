РИАМО - 22 окт. Территорию Электрогорской городской больницы планируют масштабно благоустроить до конца 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В середине октября начались работы по наведению порядка в зоне больничного комплекса городской больницы.

«Подрядная организация приступила к ремонту асфальтового покрытия проездов и пешеходных дорожек на территории медучреждения», — говорится в сообщении.

В рамках благоустройства заменят бордюрный камень — более 1 тысячи погонных метров, отремонтируют асфальтовое покрытие проездов — около 7 тысяч «квадратов», тротуаров — 345 квадратных метров.

Общая площадь ремонтных работ составит более 7 тысяч квадратных метров. Мероприятия завершатся до конца текущего года.

В конце 2019 года после капремонта открылся диагностический корпус городской больницы, а в 2021 году планируется обновить взрослое поликлиническое отделение.