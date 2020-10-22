РИАМО - 22 окт. Городской округ Электрогорск поднялся на 19-е место по итогам 9 месяцев 2020 года согласно «Рейтингу-50», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«По итогам первого полугодия Электрогорск был на 25-м месте, сейчас городской округ поднялся на шесть позиций», — отмечается в сообщении.

Оценочная система рейтинга является «лакмусовой бумагой» эффективности работы органа местного самоуправления по обеспечению достижения 50 целевых показателей развития Московской области.

При рейтинговании учитывается динамика показателей по пяти приоритетным направлениям, которые касаются реализации национальных проектов, основанных на указах президента РФ Владимира Путина и поручениях губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Безусловно, нам есть над чем работать и далее. Еще остается большое количество задач, которые нам предстоит решить. Продолжим работу на благо жителей», — сказал глава городского округа Денис Семенов.

Он также поблагодарил коллектив администрации и все службы города за эффективную работу и поддержку.