РИАМО - 22 окт. В отношении педагога из Лобни и директора центра, в котором погиб 14-летний мальчик, продолжается расследование уголовного дела, суд взял подписку о невыезде и надлежащем поведении с директора центра, а педагога посадили под домашним арестом, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее следователи ходатайствовали перед судом о заключении их под стражу.

«По данным следствия, 20 октября 2020 года в городе Лобне 14-летний мальчик находился в центре дополнительного образования, где у него в руках сдетонировал противотанковый патрон пушки «ШВАК» времен Великой Отечественной войны. От полученных ранений ребенок скончался», — отмечается в материале.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия вместе с инженерами-взрывотехниками. Они изъяли необходимую документацию и назначили судебно-медицинскую, взрывотехническую экспертизы, а также баллистическую экспертизу на предмет боеготовности, изъятого оружия.

В квартире педагога проведут техническую экспертизу документов.

Следователи вынесли представление в органы полиции на предмет недостаточного контроля со стороны участковой службы в сфере оборота оружия.