РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 окт. Жителям подмосковного Красногорска с помощью информационных табличек напомнили, что нельзя делать на берегах рек, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В микрорайоне Павшино, селе Ильинское на берегу Москва-реки, а также в деревне Бузланово у реки Липка появились предупреждающие знаки.

«Мы заказали и изготовили партию табличек со знаками, запрещающими разведение костров, складирование мусора, установку палаточных городков и парковку автомобилей на берегах водных объектов», - пояснила начальник отдела реализации программ и экологии администрации горокруга Красногорск Людмила Липатова.

По ее словам, информационные щиты установлены по просьбе местных жителей, которые жаловались на отдыхающих, оставляющих после себя мусор.

«Соблюдение установленных правил будет контролироваться – регулярно будут проводиться рейды по выявлению нарушителей», - заключается в материале.