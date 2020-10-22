РИАМО - 22 окт. Жители столицы, которые заразились коронавирусом или контактировали с Covid-пациентами, могут получить три типа СМС-рассылки, сообщает оперативный штаб Москвы.

«Если в СМС-сообщении вам поступила информация о том, что вы контактировали с заболевшим коронавирусом (среди близких знакомых, коллег по работе или в вузе), это значит, что вас указал в качестве контактного сам заболевший, либо работодатель или представитель высшего учебного заведения», — отмечается в материале.

При поступлении сообщения о заражении ребенка нужно уточнить это в электронной медицинской карте или в поликлинике по месту прикрепления.

Также, если зараженный коронавирусом человек, живет по адресу, где проживают дети, то родителям придет уведомление об этом. Вернуться в школу ребенок сможет только после обследования в поликлинике или по заявлению законного представителя о том, что ребенок не проживает по данном адресу.

Ошибки в рассылки могут произойти из-за неверного указания сведений заболевшим. В случае возникновения вопросов можно обратиться по телефону: 8 (495) 870-45-09.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

22 ОКТЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Театр «Ленком Марка Захарова» приостановил работу до 4 ноября из‑за коронавируса. Все спектакли этого периода перенесут на декабрь.

- Замкнутое пространство во время Covid‑19 заставило россиян тратить больше. При это люди стали меньше зарабатывать.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Роспотребнадзор не выявил Covid‑19 в продуктах. Инфекция была найдена только в смывах поверхностей в медицинских организациях, на торговых точках и в транспорте.

- В Минздраве посоветовали не делать КТ «на всякий случай». Сейчас в ряде российских субъектах в клиниках наблюдается ажиотаж на эту услугу.

- За сутки в России зарегистрировали 15 971 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 462 больных. В Москве- 4 413.

- В Москве работают почти 50 временных ковидных госпиталей‑родеров. Размещение этих объектов делает удобней транспортировку заболевших из стационаров.

- В столице за минувшие сутки умерло 66 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 187 пациентов.