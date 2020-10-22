РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 22 окт. Управляющая компания ООО «СЭР» Дзержинского по требованию Госжилинспекции Московской области установила плафоны на осветительные приборы в местах общего пользования в доме №5 на улице Ленина, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее по данному вопросу в областное надзорное ведомство обратилась руководитель отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области в городском округе Дзержинский.

«Инспекторы ГЖИ связались с управляющей компанией и потребовали устранить нарушение, доставляющее дискомфорт жителям. Сотрудники ООО «СЭР» незамедлительно провели работы по установке плафонов», - говорится в сообщении.

В качестве подтверждения устранения нарушения инспекторам предоставили фотоматериалы и акт о проведении ремонтных работ. Заявительница также подтвердила данный факт.

«Несмотря на то, что внеплановые выездные проверки временно приостановлены, Госжилинспекция не прекращает свою работу. Наша задача – помочь каждому жителю региона наладить конструктивный диалог с управляющей организацией, и мы продолжаем осуществлять ее даже в режиме ограничений», – заключила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.