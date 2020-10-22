РИАМО - 22 окт. Запущенный в метро тематический поезд «Московская промышленность-фронту» познакомит пассажиров с трудовыми буднями столичных промышленников в годы Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики города.

В новом поезде представлено порядка 200 архивных фото и более 170 занимательных фактов, которые озвучивают народный артист СССР Василий Лановой и народная артистка РСФСР Валентина Талызина.

«Наш проект – это, в первую очередь, дань уважения тем, кто обеспечивал советские войска всем необходимым, от продовольствия и одежды до боеприпасов и истребителей», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

При знакомстве с проектом москвичи узнают о выпуске боевых гранат и мин на фабрике «Рот Фронт», которая сегодня занимается производством кондитерских изделий, а также о сотрудницах фабрики «Большевичка», занимавшихся пошивом фронтовой одежды.

Официальный запуск был произведен в электродепо «Красная Пресня».

Осенью 1941 года порядка 2 тысяч предприятий Москвы выполняли фронтовые заказы, что сделало город одним из главных промышленных центров страны.