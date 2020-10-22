РИАМО - 22 окт. Управление Роспотребнадзора по Московской области откроет с 26 октября по 9 ноября горячую линию по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«На горячую линию можно обратиться по вопросам нормативных требований к плодоовощной продукции и получить рекомендации по выбору продуктов питания и срокам годности пищевых продуктов, а также по правильному питанию», — говорится в сообщении.

Кроме того, можно будет узнать, куда писать обращение потребителю в случае обнаружения некачественного или просроченного продукта в магазине.

Позвонить на горячую линию можно по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43, по телефонам горячей линии управления: 8-800-100-50-14; 8-498-684-48-11, или территориальных отделов, филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (контакты: http://50.rospotrebnadzor.ru/240).