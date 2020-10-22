РИАМО - 22 окт. Специальные правила «Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей» регулируют рабочее время и время отдыха работников, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции труда Московской области.

Графики работы на линии составляются работодателем для всех водителей ежемесячно на каждый день (смену) и доводятся до сведения водителей не позднее, чем за один месяц до введения их в действие.

«Графиками работы устанавливается время начала, окончания и продолжительность ежедневной работы (смены), время перерывов для отдыха и питания, время ежедневного (междусменного) и еженедельного отдыха», — говорится в сообщении.

График утверждается работодателем с учетом мнения представительного органа работников в соответствии со статьей 372 Трудового кодекса РФ. Представительным органом работников может быть выборный орган первичной профсоюзной организации или иной представительный орган работников, избранный работниками организации на общем собрании коллектива.

Работодатель направляет в представительный орган работников проект приказа «График работы (сменности)». Представительный орган работников в течение пяти рабочих дней подготавливает мотивированное мнение по данному локальному нормативному акту. Если представительный орган работников не согласен с проектом либо если есть отдельные замечания, то проводятся консультации с работодателем в течение трех дней.

При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом разногласий, после чего работодатель вправе принять локальный нормативный акт, а представительный орган работников может обжаловать его, обратившись в государственную инспекцию труда или в суд, либо начать процедуру коллективного трудового спора. Если в организации нет представительного органа работников, то все локальные нормативные акты работодатель принимает единолично.

Если по условиям производства не может быть соблюдена нормальная продолжительность рабочего времени (40 часов в неделю), водителям устанавливается суммированный учет рабочего времени с продолжительностью учетного периода один месяц. Но при этом необходимо учитывать, что продолжительность рабочего времени не может превышать нормального числа рабочих часов.

На перевозках пассажиров в курортной местности в летне-осенний период и на других перевозках, связанных с обслуживанием сезонных работ, учетный период может устанавливаться продолжительностью до 6 месяцев.

Суммированный учет рабочего времени — это особый режим труда, который вводится работодателем с учетом мнения представительного органа работников в соответствии со статьей 372 ТК РФ.

При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневной работы (смены) водителей не может превышать 10 часов, за исключением случаев, предусмотренных положением. При суммированном учете рабочего времени водителям, работающим на регулярных городских и пригородных автобусных маршрутах, продолжительность ежедневной работы (смены) может быть увеличена работодателем до 12 часов по согласованию с представительным органом работников.

В случае, когда при осуществлении междугородной перевозки водителю необходимо дать возможность доехать до соответствующего места отдыха, продолжительность ежедневной работы (смены) может быть увеличена до 12 часов. Если пребывание водителя в автомобиле предусматривается продолжительностью более 12 часов, в рейс направляются два водителя. При этом автомобиль должен быть оборудован спальным местом для отдыха водителя.