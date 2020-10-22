РИАМО - 22 окт. Росгвардия получила информацию о грабеже на Октябрьском проспекте в Мытищах, сотрудники ведомства прибыли на место и задержали подозреваемого в преступлении 32-летнего ранее неоднократно судимого жителя соседнего Пушкина, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

«По словам потерпевшего, у него возник конфликт с мужчиной, который распивал спиртные напитки во дворе жилого дома и нецензурно выражался в присутствии детей», - говорится в сообщении.

Гражданин сделал замечание нарушителю общественного порядка, в ответ на что злоумышленник нанес ему несколько ударов кулаком по голове и выдернул у него из рук дорогостоящий телефон, после чего скрылся.

Задержанного передали полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что месяц назад подозреваемого задержали в этом же дворе за кражу велосипеда.