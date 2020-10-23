РИАМО - 23 окт. В храме Христа Спасителя в пятницу управляющий делами Московской патриархии, первый викарий Святейшего Патриарха, митрополит Воскресенский Дионисий отпоет бывшего председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерея Димитрия Смирнова, сообщается на сайте Русской Православной церкви.

«Начало литургии в 08:30, отпевание предварительно назначено на 10:00», — отмечается в материале.

Протоиерей Димитрий Смирнов скончался из-за хронической болезни в 69 лет.

Смирнов родился в Москве 7 марта 1951 года. В августе 1978 года поступил в Московскую духовную семинарию. Он закончил ее экстерном за два года. Через год поступил в Московскую духовную академию, которую закончил также экстерном за полтора года.

Первого января 1991 года Смирнов стал настоятелем храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской в Москве. Он служил в ней до настоящего времени.

Второго октября 2013 года его назначили председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.​​