РИАМО - 22 окт. До конца 2020 года 31 семья из городского округа Шатура обретет новый дом в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В начале января 2017 года жилье, где проживает 31 семья было признано аварийным, что позволило заняться проектом по переселению 72 человек в новостройку.

«В новостройку на улице Комсомольской в поселке Бакшеево городского округа Шатура будут переселены 72 человека из 31 аварийного жилого помещения общей площадью свыше 1,2 тысячи квадратных метров», - отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Новые квартиры положены жителям аварийного жилья по улице 1 Мая, № 28/2 и №20д в поселке Бакшеево.

Нацпроект «Жилье и городская среда» помогает гражданам улучшить свои жилищные условия, а городам – стать красивыми и комфортными. Нацпроект включает четыре федеральных: «Ипотека», «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Формирование комфортной городской среды». Общий бюджет национального проекта превышает 1 триллион рублей.

В 2019 году на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» в Подмосковье направили около 13 миллиардов рублей, из которых 10,1 миллиарда рублей выделили из областного бюджета, остальное составили средства федерального бюджета. В прошлом году в рамках нацпроекта в регионе заключили контракты на благоустройство 50 общественных территорий.