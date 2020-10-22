РИАМО - 22 окт. Подмосковные депутаты проверили качество горячего питания в 788 школах региона, итоги подвели в пятницу на заседании фракции «Единая Россия» в Мособлдуме, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

С 9 сентября по 18 октября парламентарии Мособлдумы посетили 140 школ. К ним присоединились и депутаты из местных Советов, которые проверили 648 учреждений.

«По результатам работы грубых нарушений не выявлено, однако есть два недостатка по горячему питанию. Первое – это несбалансированность, и второе – это разное меню в школах при равном финансировании», – рассказал председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

Брынцалов поручил дальше следить за ситуацией и предлагать решения возникающих проблем.

Депутаты проверяли наличие и качество горячего питания, своевременность выплат за классное руководство, соответствие санузлов санитарным требованиям, обеспечение санитарными средствами защиты.