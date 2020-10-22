РИАМО - 22 окт. В рамках работы по ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий в Волоколамском городском округе снесли недостроенное здание акушерского корпуса больничного комплекса, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Объект располагался в спальном районе города Волоколамска, на улице Рижская, в 50 метрах от многоквартирных жилых домов.

«Здание акушерского корпуса площадью порядка 2 тысяч квадратных метров принадлежало частному лицу. С 2012 года строительно-монтажные и иные виды работ на стройплощадке не велись, объект портил эстетический облик города и был включен в перечень объектов для ликвидации», - рассказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Собственнику предлагали достроить или снести здание. Строительные материалы и мусор с земельного участка вывезли.

Почти за три года на территории Волоколамского городского округа было выявлен 31 объект незавершенного строительства, из них 19 самовольных объектов. Уже ликвидировано и приведено в соответствие 6 объектов, что составляет около 20% от общего количества.