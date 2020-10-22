РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 окт. Управляющая компания «ЛГЖТ» вернула жительнице дома на улице 3-е Почтовое отделение Люберец свыше 60 тысяч рублей переплаты за электроснабжение, говорится в сообщении пресс-службы региональной Госжилинспекции.

Ранее жительница дома №69 на улице 3-е Почтовое отделение Люберец обратилась в Госжилинспекцию с просьбой проверить выставление счетов УК. Счета заявительница оплачивала вовремя, но потом образовался долг.

«Управляющая организация АО «ЛГЖТ» исполнила требование Госжилинспекции Московской области о проведении перерасчета платы по услуге «электроснабжение» данной жительнице. Точная сумма возврата заявителю составила 60 283 рубля», - сказала руководитель ведомства Ольга Федина.

Проверка документов показала, что в расчетном центре произошел технический сбой программного обеспечения, который, по сведениям управляющей организации АО «ЛГЖТ», в настоящее время устранили. Инспекторы дали управляющей компании 10 дней на проведение перерасчета платы за коммунальную услугу электроснабжение за период с января по август 2020 года, согласно показаниям индивидуальных приборов учета, в дальнейшем производить начисление платы, согласно показаний ИПУ.

В ответе на требование управляющая организация АО «ЛГЖТ» констатировала, что нарушения устранены, перерасчет выполнен.